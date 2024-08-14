Командир «Ахмата» рассказал о планах Киева захватить АЭС в Курчатове

сегодня в 11:16

Алаудинов: ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове Курской области, сообщает РИА Новости .

Генерал-майор подчеркнул, что после этого киевский режим хотел с ультиматума начать мирные переговоры с российской стороной.

Глава «Ахмата» добавил, что однако украинские силы не выполнили поставленную командованием задачу. На сегодняшний день большая часть военной техники противника уничтожена.

Ранее Алаудинов сообщал, что большую часть украинских боевиков, зашедших на территорию РФ в Курской области, удалось уничтожить. Российская армия «хорошими темпами» ведет зачистку населенных пунктов.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Противник наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российские силы продолжают активно выдавливать украинские подразделения с территории РФ.