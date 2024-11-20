Коллекторы пытались «выбить» долг с находящегося в зоне СВО солдата ВС РФ

Боец СВО из Воронежа засудил позвонивших ему в зону боевых действий навязчивых коллекторов. Когда мужчина был на фронте, от него требовали в срочном порядке вернуть деньги за кредит, сообщает « Горком 36 ».

Банк продал долг российского солдата коллекторам, однако заемщику об этом никто не сказал. При этом солдатам ВС РФ, отправленным в зону СВО, положены кредитные каникулы.

Российский боец решил отстаивать свои права с помощью закона. Он пошел в ФССП и начал судиться с коллекторами. В результате компании, в которой они работали, выписали штраф на сумму 60 тыс. рублей.

Ранее в подмосковном Дмитрове коллекторы много раз звонили участковому в связи с микрозаймом. Из-за этого работа дежурной части ОМВД была парализована на два часа.