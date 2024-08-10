В Подмосковье коллекторы парализовали работу дежурной части из-за долга участкового

Инцидент произошел 8 августа. В дежурную часть позвонил мужчина, который представился сотрудником компании по взысканию долгов. Затем он заявил, что один из участковых в феврале якобы взял микрозайм, который так и не вернул. После этого собеседник начал требовать данного сотрудника к телефону.

Всего коллектор позвонил в дежурную часть 133 раза и парализовал работу сотрудников полиции на два часа. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину.

Ранее стало известно, что в России коллекторы выбивают долг в 2 млн рублей от дочки американской компании Pratt & Whitney, которая в Иркутске производила двигатели для истребителей F-16.