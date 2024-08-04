В России коллекторы выбивают долг в два млн руб от дочки американской компании

Российские коллекторы через суд добиваются выплаты долга в два млн рублей от ООО «Пратт энд Уитни восток» компании Pratt & Whitney, которая в Иркутске производила двигатели для истребителей F-16, но с началом СВО свернула свою деятельность, сообщает Telegram-канал Mash .

Известно, что российская дочерняя компания американской корпорации производила двигатели и оборудование для авиации до 25 февраля 2022 года, затем она поставила номинального директора, раньше времени вернула лизинговой компании ООО «АЛД Автомотив» автотранспорт и перестала работать, но полностью бизнес не закрыла.

Лизинговая компания осмотрела возвращенные ей Kia Sorento, Toyota Fortuner и Honda Pilot, обнаружила на них царапины, вмятины и другие дефекты и оштрафовала компанию на 2 млн рублей, однако денег так и не получила.

Позднее компания продала долг ООО «Пратт энд Уитни восток» коллекторам, которые в свою очередь обратились в московский арбитражный суд и пытаются добиться выплаты.