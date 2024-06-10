Количество пострадавших, подорвавшихся мине в Шебекине, выросло до 5 человек
Гладков: в Шебекине в больницу за помощью пришел еще один пострадавший от мины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Шебекинскую ЦРБ с симптомами контузии после подрыва мины обратился еще один человек, таким образом, количество пострадавших достигло пяти.
«После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил Гладков.
По словам главы региона, из тела пострадавшего сотрудника телеканала «Россия 24» успешно извлекли осколок, затем отправили его долечиваться в областную клиническую больницу.
Ранее в Шебекино три самообороны и телерепортер федерального канала «Россия 24» подорвались на мине. Все пострадавшие выжили, но получили травмы различной степени тяжести.