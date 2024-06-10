Количество пострадавших, подорвавшихся мине в Шебекине, выросло до 5 человек

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Гладков: в Шебекине в больницу за помощью пришел еще один пострадавший от мины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что в Шебекинскую ЦРБ с симптомами контузии после подрыва мины обратился еще один человек, таким образом, количество пострадавших достигло пяти.

«После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

По словам главы региона, из тела пострадавшего сотрудника телеканала «Россия 24» успешно извлекли осколок, затем отправили его долечиваться в областную клиническую больницу.

Ранее в Шебекино три самообороны и телерепортер федерального канала «Россия 24» подорвались на мине. Все пострадавшие выжили, но получили травмы различной степени тяжести.