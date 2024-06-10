3 бойца самообороны и оператор «России 24» подорвались на мине в Шебекине

Четыре человека — трое бойцов самообороны и оператор телеканала «Россия 24» — подорвались на мине в Шебекине Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале Гладков уточнил, что у сотрудника «России 24» диагностировали осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, его госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас мужчине проводят операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

Еще один пострадавший поступил в больницу № 2 Белгорода с ранениями конечностей. Двоим бойцам самообороны оказали всю необходимую медпомощь, далее они будут лечиться амбулаторно.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, заключил губернатор Белгородской области.