сегодня в 08:00

Количество погибших при детонации в участке полиции в Индии увеличилось до 9

Количество погибших при детонации в участке полиции Новгама в регионе Джамму и Кашмир в Индии увеличилось до девяти. 29 человек были ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Большая часть погибших были сотрудниками полиции и криминалистами. Они занимались исследованием взрывчатки.

Еще во время детонации погибли два чиновника из администрации города Сринагара, где и случился инцидент.

Взрыв произошел ночью, когда сотрудники полиции проверяли изъятую взрывчатку. Район города оцепили. На место детонации отправили работников полиции. В участке до этого расследовали деятельность одной из террористических группировок. Ее члены распространяли пропагандистские материалы в регионе.

