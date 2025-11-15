Взрыв в полицейском участке Индии унес жизни семи человек в Кашмире

сегодня в 02:47

При инспекции взрывчатых веществ в Индии погибли семеро полицейских

В индийском городе Сринагар (союзная территория Джамму и Кашмир) в результате взрыва в полицейском участке Ноугам погибли по меньшей мере 7 человек, включая полицейских, судмедэкспертов и двух чиновников местной администрации, пишет ТАСС .

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел во время проверки криминалистами изъятых взрывчатых веществ.

По предварительным данным, 27 человек получили ранения, пятеро из которых находятся в критическом состоянии. Район оцеплен, на место происшествия выехали высокопоставленные сотрудники полиции.

Участок ранее расследовал деятельность террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», занимавшейся распространением пропагандистских материалов в регионе.

