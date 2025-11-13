Кобзев прокомментировал избиение школьницы в Иркутской области

сегодня в 13:22

Кобзев: в Иркутской области часто фиксируют случаи подростковой агрессии

В Иркутской области зафиксированы многочисленные инциденты с подростковой агрессией. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, пишет RT .

Губернатор, давая оценку инциденту с избиением девочки подростками в селе Большой Луг, подчеркнул, что профилактические меры по борьбе с подростковой жестокостью в регионе реализованы не в полной мере.

«Работа с детьми на любом уровне требует от нас особой ответственности», — заявил Кобзев.

Кобзев также сообщил, что инициировал создание механизма быстрого реагирования на все случаи проявления жестокости в отношении несовершеннолетних.

Ранее одна из жительниц села Большой Луг предположила, что причиной нападения на школьницу мог стать внутренний конфликт среди сверстников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.