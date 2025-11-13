Прижигают утюгом и бьют сверстников: банда школьников кошмарит иркутское село

Банда школьников бьет сверстников и снимает все на камеру в Иркутской области

В селе Большой Луг Иркутской области банда школьников, которой руководит восьмиклассница, держит всех в страхе, сообщает Baza .

Так, банда из учеников местной школы регулярно караулила младших. Агрессоры били детей, снимали избиения на телефон, а потом угрожали жертвам, чтобы никто не жаловался.

Главной в банде была девочка. Восьмиклассница уверенная и громкая, поэтому вокруг нее собрались и остальные. Однажды игра в «главную» перешла в террор: на разборках одной из жертв агрессивных подростков прижгли ноги утюгом, а на следующий день ребенка били шнуром по лицу, чтобы молчал.

Местные рассказали, что в отделе образования не хотят выносить сор из избы. Родителей жертв уговаривают не писать заявления и решать этот вопрос по-семейному. Некоторые перевели своих детей в другие школы, где хотя бы спокойно.

С компанией работают сотрудники ПДН и прокуратура. По факту нападений на детей и избиений возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.