Клиническая смерть: трактор раздавил женщину на севере Москвы

Трактор раздавил женщину на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе в столице, рядом с многоквартирным домом убиравший снег трактор сбил женщину, сообщает «112» .

Пострадавшую горожанку в состоянии клинической смерти доставили в больницу им. Вересаева.

Жильцы пожаловались, что недовольны управляющей компанией, так как пешеходные тротуары не чистят от снега, поэтому женщине пришлось идти по дороге.

На видео показано, что трактор подождал пока отработает погрузчик и поехал прямо на женщину, стоявшую на дороге. Он сбил пострадавшую, частично завалив ее в сугроб и переехав.

Ранее два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, после чего одна из машин влетела в толпу людей.

