Страшное ДТП: автомобиль протаранил толпу в Петрозаводске

Три пешехода пострадали в результате ДТП в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, после чего одна из машин влетела в толпу людей, сообщает «112» .

В Сети появились кадры с моментом аварии, которая произошла на пересечении улиц Правды и Невского. На записи показано, как белое авто на большой скорости протаранило другую машину темного цвета.

После удара последний автомобиль развернуло. Он выехал на тротуар, где стояли трое прохожих, и влетел прямо в них. У пострадавших тяжелые травмы. Их доставили в больницу.

В пресс-службе МЧС России по Карелии отметили, что всего пострадавших шестеро, включая тех людей, которые находились в машинах. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее автомобиль немецкой марки BMW сбил человека на пешеходном переходе на востоке Москвы. От полученных травм пешеход скончался.

