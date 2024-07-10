«Клевета и провокация»: глава округа под Пермью опроверг любовь к свингер-пати
Mash: мэр пермского города назвал клеветой слухи об участии в секс-вечеринках
Фото - © Unsplash.com
Глава Осинского городского круга в Пермском крае Алексей Григорьев опроверг распространившуюся информацию о своей любви к свингер-пати, сообщает Mash.
Ранее сообщалось, что 54-летний глава со своей супругой не только посещает секс-вечеринки, но и иногда выступает их организатором. Григорьев также неоднократно приставал к женщинам на работе. По факту случившегося Генпрокуратура проводит проверку.
«Это чистой воды клевета и провокация <…> Хорошие мошенники это сделали», — заявил Григорьев.
Мэр добавил, что никогда не состоял в в свингер-чатах и не принимал участия в секс-вечеринках. В настоящее время в полицию написано заявление с целью вычислить и наказать клеветников.