«Клевета и провокация»: глава округа под Пермью опроверг любовь к свингер-пати

Глава Осинского городского круга в Пермском крае Алексей Григорьев опроверг распространившуюся информацию о своей любви к свингер-пати, сообщает Mash .

Ранее сообщалось, что 54-летний глава со своей супругой не только посещает секс-вечеринки, но и иногда выступает их организатором. Григорьев также неоднократно приставал к женщинам на работе. По факту случившегося Генпрокуратура проводит проверку.

«Это чистой воды клевета и провокация <…> Хорошие мошенники это сделали», — заявил Григорьев.

Мэр добавил, что никогда не состоял в в свингер-чатах и не принимал участия в секс-вечеринках. В настоящее время в полицию написано заявление с целью вычислить и наказать клеветников.