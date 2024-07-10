Глава округа в Пермском крае участвовал в свингер-пати и организовывал оргии
54-летнего главу Осинского горокруга в Пермском крае Алексея Григорьева и его жену проверяет Генпрокуратура из-за любви пары к свингер-пати, сообщает Mash.
Семейная пара ходит на секс-вечеринки и иногда и сама их организует.
Жена главы округа работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы №3.
Жизнь супругам испортил групповой секс-чат, где проходило откровенное общение свингеров. Там Григорьев активно общался с участниками, благодарил всех за мероприятия от себя и жены.
Как отметили коллеги главы, мужчина и на работе пристает к дамам. Одна из женщин даже сбежала в другой город из-за постоянных пикантных предложений.
Сотрудники Генпрокуратуры организовали проверку личной жизни и нравственного облика супругов Григорьевых.