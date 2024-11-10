«Клещи сжимаются»: ВС РФ со всех сторон поджимают бойцов ВСУ в Курахово
Силовики заявили о начале боевых действий на территории города Курахово в ДНР
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Активные боевые действия начались на территории города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военнослужащие поджимают противника со всех сторон, сообщает ТАСС.
«На территории города идут городские бои», — заявили в российских силовых структурах.
Украинские силы предпринимают попытки перебрасывать к населенному пункту небольшие группы живой силы.
Собеседник агентства добавил, что бойцы ВС РФ пожимают противника с северных, южных и западных пригородов.
Ранее командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские военнослужащие сбросили емкость с химическим газом на позиции российских разведчиков на кураховском направлении СВО.