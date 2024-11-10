«Клещи сжимаются»: ВС РФ со всех сторон поджимают бойцов ВСУ в Курахово

сегодня в 14:05

Силовики заявили о начале боевых действий на территории города Курахово в ДНР

Активные боевые действия начались на территории города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военнослужащие поджимают противника со всех сторон, сообщает ТАСС .

«На территории города идут городские бои», — заявили в российских силовых структурах.

Украинские силы предпринимают попытки перебрасывать к населенному пункту небольшие группы живой силы.

Собеседник агентства добавил, что бойцы ВС РФ пожимают противника с северных, южных и западных пригородов.

Ранее командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские военнослужащие сбросили емкость с химическим газом на позиции российских разведчиков на кураховском направлении СВО.