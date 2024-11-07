Емкости с газом: ВСУ применяют запрещенные методы боя на кураховском направлении

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Разведчик Кирей: ВСУ сбрасывают химический газ на позиции ВС РФ под Кураховым

Командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские военнослужащие сбросили емкость с газом на позиции российских разведчиков на кураховском направлении специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — заявил Кирей.

Ранее Вооруженные силы РФ организовали мощное наступление на временно подконтрольный Киеву город Курахово в ДНР. Российским бойцам остается лишь 5 км до полного контроля над «дорогой жизни» ВСУ.

Как развиваются наступательные действия армии России в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях, читайте в материале РИАМО.