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РВ: российские военные прорывают оборону ВСУ со всех сторон под Курахово в ДНР

Российские войска организовали мощное наступление на временно подконтрольный Украине город Курахово в Донецкой Народной Республике. Солдаты ВС РФ прорывают оборону противника со всех сторон, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Российским бойцам остается всего пять километров до установления контроля над «дорогой жизни», благодаря которой снабжаются подразделения Киева на этом направлении. О положении ВСУ рассказал военный аналитик соседней страны Богдан Мирошников.

По его данным, на Кураховском направлении российские солдаты освободили Новодмитровку и Ильинку. Скоро украинских боевиков выбьют из Вознесенки, Новоселидовки и Екатериновки.

Также российские солдаты приступили к «прощупыванию» Берестки и Успеновки. Есть первые успехи.

Ожидается, что вскоре российские солдаты могут начать штурм Успеновки. Под натиском ВС РФ город может пасть в ближайшие одну-две недели.

До «дороги жизни», расположенной рядом с населенным пунктом Разлив-Константинополь, осталось примерно пять километров.

Ранее замкомандующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сказал, что в зоне СВО стартовал сезон дождей. В связи с этим боевые действия могут утратить былую интенсивность.