Греков назвал причину неминуемой паузы в активных действиях ВС РФ в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) начался сезон дождей, из-за этого российские военнослужащие какое-то время, скорее всего, не смогут продолжать активные наступления, такое предположение высказал заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, пишет ТАСС .

«Особый характер почв в той местности, где задачи выполняются, они затрудняют сейчас использование как тяжелых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и, собственно говоря, личного состава, потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно», — пояснил Греков.

Генерал-лейтенант также отметил, что непогода влияет на работу штурмовых групп. Военные уже дважды переживали сезоны дождей на СВО и примерно понимают, когда случится неминуемая пауза. Греков подчеркнул, что дожди повлияют не только на действия ВС РФ, но и на ВСУ.

Пока Россия успешно выполняет задачи на СВО, Украина планирует принять непопулярное решение. Киев хочет задействовать женщин и инвалидов в разминировании страны.