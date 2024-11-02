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На Украине будут привлекать к разминированию женщин, ветеранов и инвалидов

В Минобороны Украины заявили, что собираются привлекать к разминированию территорий страны женщин, ветеранов и инвалидов, сообщает РИА Новости .

В украинском оборонном ведомстве уточнили, что одна из главных целей противоминной деятельности — равный доступ к работе в этой сфере.

Таким образом, на Украине хотят увеличить число привлекаемых к разминированию «женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью».

Отмечается, что реализацией проекта по трудоустройству инвалидов и ветеранов войны занимается ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о странных действиях Украины при обмене пленными. По ее словам, Киеву предлагали вернуть 935 военнослужащих, но он забрал только 279.