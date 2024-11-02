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Захарова: Украине предлагали вернуть 935 пленных, но она забрала только 279

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минобороны РФ предлагало передать Украине 935 военнопленных. По ее словам, Киев согласился забрать только 279 из них, сообщает РБК .

Захарова подчеркнула, что для Киева обмен пленными — это политический процесс. Более того, власти Украины рассматривают это как медийный инструмент для достижения собственных целей, уверена спикер дипведомства.

«Россия регулярно призывает к возвращению к практическому диалогу и к активизации обмена племенными», — сказала Захарова на брифинге.

По словам офпреда МИД, Россия не пытается получить политическую выгоду при обмене военнопленными, тогда как Украина создает «политический перфоманс».