Что происходит на фронтах СВО и каковы перспективы освобождения новых регионов России

В последнее время темпы продвижения ВС РФ на донбасском фронте значительно выросли, и по площади занимаемой в день территории российские войска вышли на уровень начального периода СВО. Правда, на разных направлениях эти показатели сильно отличаются, что позволяет рассуждать о приоритетах российского командования.

Что происходит сейчас на Херсонском и Запорожском фронтах

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Линия боевого соприкосновения (ЛБС) в Херсонской области – самая стабильная во всей зоне СВО уже в течение нескольких месяцев. После того, как летом 2024 года стало известно об отходе ВСУ из села Крынки на левом берегу Днепра, сообщений об активных боях на этом направлении нет. Российские и украинские позиции разделены рекой. При этом сообщается, что основную часть днепровских островов занимают ВС РФ. На данном участке происходят ежедневные обстрелы артиллерией и атаки дронов, почти каждый день гибнут или получают ранения мирные жители. О возможности форсирования Днепра и попытки занять остальную территорию Херсонской области в последнее время никто всерьез не рассуждает ни с одной стороны.

Ситуация в Запорожской области более динамична. Так, в начале октября российские войска внезапно заняли позиции в селе Каменское, расположенном на берегу бывшего Каховского водохранилища, и сумели там закрепиться. Кроме того, по состоянию на конец октября в результате медленного продвижения ВС РФ был полностью ликвидирован «Работинский выступ» – территория, занятая ВСУ в ходе так называемого «контрнаступа» летом 2023 года. Впрочем, в целом Запорожский фронт остается пассивным. Однако, в отличие от Херсонского, аналитики ожидают здесь возможных наступательных операций, причем с обеих сторон.

Что происходит на фронте в ДНР

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Разительно иначе по сравнению с другими участками фронта выглядит ситуация в ДНР, причем в первую очередь в центральной части республики на западном и юго-западном направлениях. Так, в конце октября ВС РФ заняли относительно крупный город Селидово, причем сделали это не в результате длительных боев, а относительно быстро, охватив населенный пункт практически со всех сторон и вынудив противника оставить его. Несколько ранее подобная тактика помогла освободить и расположенный южнее Угледар. В блогосфере новая российская тактика даже получила название «Русская подкова». Ее применение аналитики связывают в том числе с возросшим уровнем оперативно-тактического мастерства командования ВС РФ на данном участке.

Из крупных населенных пунктов, которые осталось освободить российской армии к западу юго-западу от Донецка, остаются города Курахово, Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров). Последние два представляют собой по сути единую агломерацию с совокупным населением более 100 тысяч человек (по состоянию до начала СВО). Кроме того, российская армия подходит к ним только с одного направления – юго-восточного, поэтому штурм или охват могут занять много месяцев. Что касается Курахово, то этот город меньше и находится под угрозой охвата со всех сторон, как совсем недавно Селидово, поэтому основные усилия ВС РФ в ближайшее время наверняка будут сосредоточены здесь.

Что касается северной части ДНР, то там осталось освободить Торецк (Дзержинск), около двух третей которого уже заняты российской армией, и Часов Яр, упорные бои вокруг которого идут уже около полугода. После этого ВС РФ смогут приступить к освобождению крупнейшей из неподконтрольных властям ДНР Славянско-Краматорской агломерации. Из оставшихся на территории республики населенных пунктов можно отметить разве что расположенные отдельно небольшие городки Северск и Лиман.

Судя по последним месяцам, именно на освобождении ДНР делает акцент российское командование. Это замечают и в стане противника.

«На Западе многие считают, что Россия согласится на остановку боевых действий по ЛБС после того, как полностью возьмет Донбасс. До этого по политическим причинам якобы руководство России не может остановиться, а после этого – может. Якобы. При нынешних темпах это произойдет примерно к весне-лету 2025 года», – написал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

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Ситуация на фронте в Харьковской области

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Не считая небольшого участка фронта на территории ЛНР, где нет крупных населенных пунктов, оставшаяся часть ЛБС проходит в Харьковской области. И если северный участок, непосредственно примыкающий к Харькову, с мая 2024 года, когда туда вошла российская армия, остается практически неизменным, то в восточной части региона российские войска пытаются выдавить противника с восточной части реки Оскол. Из крупных населенных пунктов здесь есть только город Купянск, расположенный на обеих берегах Оскола – в данный момент бои идут вблизи его северо-восточной окраины. Кроме того, южнее российская армия наступает в направлении городка Боровая соседнего Изюмского района. Впрочем, пока по темпам продвижения здесь не видно успехов, подобных тем, что наблюдаются на западе ДНР.

Как будет развиваться ситуация дальше и есть ли у Украины резервы

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

На волне достижений последних месяцев среди российских экспертов царит приподнятое настроение, в то время как украинские и западные аналитики оценивают дальнейшие перспективы ВСУ в не слишком радужном свете. Все чаще и чаще в блогосфере РФ говорят о возможном обрушении фронта со стороны противника, на что указывают как возросшие темпы возвращения территорий российской армией, так и участившиеся случаи дезертирства украинских солдат, в том числе с передовой.

«Для укров — все плохо и становится все хуже. Фронт трещит по швам сразу на нескольких участках. В данный момент, вопреки расчетам “той стороны”, распутица и ухудшение погоды пошли в минус противнику. Позиций — нет, личного состава — нет, чудо-оружие уже не помогает. Такими темпами начинает пахнуть капитуляцией, и было бы неплохо сохранить жизни», – написал в своем телеграм-канале 28 октября российский военкор Юрий Котенок.

В данной ситуации многое зависит от того, остались ли у ВСУ боеспособные резервы и в каком количестве. На этот счет существуют разные мнения.

31 октября известный военный блогер Юрий Подоляка написал в своем телеграм-канале, что главком ВСУ Александр Сырский срочно вызвал из Европы те несколько новых бригад, которые проходили там обучение и оснащение (по данным эксперта таких бригад четыре).

«Через неделю-другую они вполне могут очутиться на фронте. Вероятнее всего именно ими попытаются закрыть ту дыру, которую мы пробили в районе Курахово-Селидово. Правда, это оставит противника без стратегического резерва на зимнюю кампанию. Но кто уже об этом думает. Генштаб ВСУ сейчас больше думает о дне сегодняшнем, чем о завтрашнем», – написал Подоляка.

Как отметил военный волонтер и политолог Алексей Живов, волна публикаций на ресурсах противника о проблемах украинской армии вполне может быть психологической операцией ВСУ для прикрытия нового наступления. Именно так было перед вторжением Украины в Курскую область, напомнил эксперт.

«Напомню, что до конца года на Украину должны были отправить 75 тысяч военнослужащих, подготовленных по НАТОвским стандартам. Еще 30 тысяч минимум были в резерве и там остались. Это уже 100-тысячная армия, которая в боях пока не участвует», – написал Живов.

В дискуссию с ним по данному вопросу вступили авторы военного блога Atomic Cherry. В частности, они отметили, что «совокупная емкость всех военных полигонов Европы не позволит за несколько месяцев произвести даже базовую подготовку 75 тысяч новобранцев».

«Напомню, что на подготовку первых 85 тысяч ушло больше года по данным самих же военных чиновников Альянса», – написали в Atomic Cherry.

Кроме того, авторы блога усомнились в качестве подготовки украинских новобранцев в Европе и США.

«Это солдаты, которых не учат действовать в составе подразделений выше отделения/взвода, полевой фортификации, организации логистики переднего края, эвакуации, работе/противодействию БПЛА. Их минимально знакомят со стрелковым оружием, так-медом, работе в парах и пр. – говоря проще, учат тому же, чему учили еще несколько лет назад афганских военных и полицию», – полагают аналитики.

По мнению авторов Atomic Cherry, новые бригады в составе ВСУ формируются лишь формально, а в действительности представляют собой представляют собой «скорее “полки резерва”, т.к. комплектуются по двухбатальонному составу».

«Подытоживая: у украинского командования нет циклопических размеров резервов, тем более имеющих единое качество подготовки и управления. Исключение составляют только резервы корпусов (МП, ДШВ) – но их количество исчисляется батальонами, никак не соединениями», – считают авторы блога.

Анализируя имеющуюся информацию, Сергей Марков обозначил четыре варианта дальнейшего развития событий в зоне СВО в краткосрочной перспективе:

«Первый – так и будет идти [имеется в виду медленное продвижение армии России, ред.)

Второй. Начнется обвал фронта ВСУ. И на Западе начнется паника.

Третий. ВСУ удастся стабилизировать фронт здесь, перебросив много войск с других участков.

Четвертый. Начнется сильное наступление армии России еще на одном участке. Говорят, на Запорожье».

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