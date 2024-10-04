Угледар: в чем значение города, взятого российской армией в ходе СВО

3 октября ознаменовалось очередным успехом ВС РФ на южнодонецком направлении СВО – именно в этот день российское Минобороны официально объявило о взятии города Угледар. На самом деле населенный пункт был занят парой дней раньше, но в военном ведомстве по традиции дождались окончания зачистки города.

Угледар: что это за город и какое значение имеет для хода СВО

Угледар – маленький шахтерский городок, расположенный примерно в 30 километрах от юго-западных окраин Донецка. Он был основан как рабочий поселок в 1964 году, когда началось освоение угольных месторождений Южного Донбасса. В округе планировалось открыть 10 шахт, но в итоге ограничились двумя – шахтами «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3» (которые также были взяты российской армией в ходе упорных боев осенью 2024 года).

В итоге вместо планируемого города в 100 тысяч человек Угледар остался небольшим городком, население которого на пике составляло 20 тысяч человек.

При этом город, по сути представляющий собой скопление многоэтажек, стоящих в чистом поле, представляет собой крайне удобную позицию для обороны – с высоты все подступы к нему видны как на ладони. Кроме того, он расположен вблизи пересечения автомобильных дорог, связывающих Донецк, Курахово, Волноваху и Великую Новосёлку, через которую проходит путь в Запорожскую область.

Как шли бои за Угледар

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российская армия пыталась взять Угледар около двух лет. Эти попытки оказывались неудачными и приводили к волне критики в российских патриотических телеграм-каналах.

В частности, недовольство блогеров и военных было вызвано решением командования штурмовать крайне сложный для взятия город «в лоб» – вместо того, чтобы охватить его с флангов. В итоге в марте 2023 года многие источники сообщили о том, что отвечавший за боевые действия на этом направлении генерал Рустам Мурадов был снят с должности командующего группировкой войск «Восток». Официально об этом объявлено не было, но на встрече президента России Владимира Путина с командующими войсками российских военных округов в мае 2024 года врио командующего войсками Восточного военного округа значился не Мурадов, а генерал-лейтенант Александр Санчик.

Следует отметить, что критика, по всей видимости, была услышана: в 2024 году Угледар взяли именно после планомерного охвата с флангов.

В чем значение взятия Угледара для хода СВО

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, взятие Угледара имеет огромное значение, и падение обороны ВСУ в этом населенном пункте вызовет эффект домино.

«С военной точки зрения замысел нашего командования с высокой долей вероятности состоит в том, чтобы замкнуть в “котел” участок фронта юго-западнее Донецка. Очень жаль, что не смогли замкнуть котел в самом Угледаре, но можно сделать его куда масштабнее: продвижение с севера от района Покровска-Селидово и с юга, как раз от Угледара вынудит ВСУ отходить далеко на запад, к рубежам Днепропетровской и Запорожской областей», – полагает политик.

При этом, как пояснил Царев, освобождение Угледара имеет значение не только по военным соображениям.

«С гражданской точки зрения освобождение Угледара отодвинуло врага от важных путей логистики: это и старые, и новые ж/д пути от Донецка на Мариуполь и дальше на Крым. Сам Мариуполь и автомобильная дорога тоже станут безопаснее. А значит, город и населенные пункты вокруг будут оживать еще активнее. С учетом наличия ж/д-сообщения, можно восстанавливать и запускать крупные предприятия», – рассказал бывший депутат Верховной рады Украины.

По мнению военкора Юрия Котенка, потеря неприступного Угледара — показатель того, что с резервами у ВСУ назрел кризис.

«Людей у Киева не хватает, а существующие части постепенно стачиваются. Ради своего имиджа Зеленский жертвует последними боеспособными подразделениями» Юрий Котенок военный журналист

К тому же, как отметил Котенок, после потери ВСУ Угледара любые возможности «контрнаступа» на юге теперь стремятся к нулю.

«Киев и его западные кураторы любят рассуждать на тему возможных наступлений в следующем или 2026 году, но потеря таких "фортецей", как Угледар, ставит крест на мечтаниях о прорыве к Крыму и Азовскому морю. Теперь нужно рыть окопы вдоль Днепра», – полагает эксперт.

Котенок уверен, что положение на фронте изменилось и инициатива находится в руках российской армии, а полное освобождение Донбасса — лишь вопрос времени.