Контрнаступление ВС РФ: когда Курскую область освободят от ВСУ

О ситуации в Курской области, где все еще находятся ВСУ, читайте в материале РИАМО.

В октябре российская армия снова начала активные действия по освобождению территории Курской области, занятой ВСУ. Это привело к некоторым успехам и возвращению ряда населенных пунктов под контроль РФ. Несмотря на то, что продвижение российских войск замедлилось, наблюдатели объяснили, почему ВСУ на Курщине обречены.

Сбылись ли августовские прогнозы об освобождении Курской области

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В августе мы публиковали подборку экспертных мнений о перспективах освобождения Курской области. Те аналитики, которые прогнозировали зачистку российского региона от украинских оккупантов в течение нескольких недель, явно ошиблись. Теперь пришел черед тех, кто «поставил» на более длительный срок, но в рамках текущего года.

Это, в частности, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сделавший прогноз о завершении не только курской операции, но и всей СВО в октябре-ноябре, а также бывший украинский политик Олег Царев, ожидающий завершения «курской истории» в конце осени-начале зимы.

Не отказываясь от своего прогноза, Царев отметил, что, судя по общей картине боев в приграничье, ВСУ настроены держаться сколько смогут, а не ровно до выборов в США.

По мнению политика, об этом также говорит то, что операции на территории России были заявлены президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве одного из пунктов его «плана победы» в рамках выступления главы государства в Верховной Раде 16 октября.

«И если с решением США по ударам (дальнобойным оружием по территории РФ, ред.) Зеленский ничего сделать не может, то подпитывать удержание курского плацдарма — вполне», – отметил Царев.

Получат ли ВСУ приказ об отходе из Курской области

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В последнее время в информационном поле обсуждаются не только перспективы выдавливания украинской армии из Курской области военным путем, но и возможность их самостоятельного отступления на территорию Украины. В частности, об этом периодически говорит известный украинский журналист Анатолий Шарий, оппозиционный нынешнему киевскому режиму.

В частности, 15 октября он написал в своем телеграм-канале: «Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию».

Об этом же говорит и российский военный корреспондент Юрий Котенок, называющий ожидание приказа Киева о выводе войск из Курской области «главным трендом осени-2024 в ВСУ».

«Здесь прямая зависимость - чем позднее приказ, тем выше невосполнимые потери формирований укровермахта. На усиление курской группировки и “латание дыр” уже брошен стратегический резерв Главного командования – части и соединения ССО, подразделения СпН “Альфа”. В рядах ВСУ открытый ропот – штурмовым отрядам поставлены задачи по закреплению на оккупированной территории РФ, что радикально повышает риск их ФАБизации (удары авиационными бомбами ФАБ, ред). В этой дивной бандеровской сказке всего лишь один финал – аннигиляция с последующим бегством уцелевших в направлении н.п. Сумы», – написал военкор 15 октября в своем телеграм-канале.

Освобождение Курской области как подарок к Новому году

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Отдельные российские эксперты прогнозируют, что Курская область вернется под российский контроль аккурат к наступлению нового 2025 года.

Так, полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что за период с начала августа была освобождена уже половина территории региона, ранее занятая ВСУ.

«Есть определенные сложности, в ближайшее время начнется сезон дождей. Кроме того, пропадет так называемая зеленка, то есть листва сойдет с деревьев, и в лесах будет прятаться сложнее и нам, и украинским частям. Но, во всяком случае, я так полагаю, что основная масса поселков к Новому году должна быть освобождена. Если мы говорим о Судже, возможно, здесь сроки будут больше», — сказал эксперт в интервью Life.

Как предположил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой, исходя из того, что российские штурмовые подразделения вышли уже на окраину Суджи – самого крупного районного центра, который непосредственно прилегает к границе – есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена.

«Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей, инструктора НАТО и всякая разная шваль. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Там минируется все, что только можно, делается большое количество различных мин-ловушек, рассчитанных на гражданское население. И задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию. Вся эта работа требует большого мастерства, потому что против наших штурмовых подразделений работают матерые волки, которые получили опыт на Ближнем Востоке и непосредственно в Сирии», — пояснил эксперт в интервью «НСН».

При этом, по словам Липового, российские военные не остановятся на освобождении Курской области, а пойдут дальше.

«Президент также сказал, надо создать буферные зоны. А буферная зона – это Сумская область. И поэтому нужно продолжать наступление для того, чтобы обезопасить нашу территорию от обстрелов, налетов. Поэтому в данной ситуации остановка, скорее всего, не предвидится» Сергей Липовой генерал-майор авиации, герой России

Что замедляет освобождение Курской области: мнение экспертов

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Российские эксперты редко говорят о конкретных причинах трудностей, с которыми сталкиваются ВС РФ при освобождении Курской области. Одним из таких редких объяснений стал пост в телеграме военного волонтера и блогера Романа Алехина. Он рассказал, что сложности с продвижением в населенных пунктах Дарьино и Плёхово связаны с тем, что в ходе своего наступления противник занял укрепленные позиции, ранее возведенные российскими военными, и закрепился в них. Причиной же, по которой их ранее оставили ВС РФ, стало отсутствие связи, которую сумели «положить» ВСУ.

Теперь, по мнению Алехина, эти укрепленные позиции надо только «обходить как-то и ждать, когда закончится провиант, или искать варианты выкуривать противника».

Впрочем, если проанализировать мнения разных аналитиков, основной причиной небыстрых темпов продвижения ВС РФ на Курщине они называют концентрацию главных усилий на участке фронта в Донбассе, что считают правильным.

С украинской стороны осмыслению подвергаются уже неудачи ВСУ, которые постепенно теряют свои позиции в российском регионе. Так, Анатолий Шарий отметил, что российская армия смогла вклиниться в украинскую оборону по причине плохой боеспособности новых бригад ВСУ (в частности, 41-й бригады), которые «бросили фланг и убежали».

«Сейчас проблема, что оборона у всех бригад на 360 градусов — потому что сейчас все до конца не понимают, где РФ. Вероятно, это приведет ко многим случаям огня по своим же. А такие бригады, как 41-я, были и раньше — в Торецке была 32-я, например. Просто вам об этом предпочитают не рассказывать», – написал журналист в своем телеграм-канале.