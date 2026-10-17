«3 минуты — и все»: названа причина смерти «Русского Тайсона» Дениса Бойцова
Фото - © Анна Мискес-Петренко/РИА Новости
Причиной смерти российского боксера Дениса Бойцова, известного как «Русский Тайсон», стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказал его отец Николай Бойцов, сообщает ТАСС.
«Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты — и все. Это дома. Жена покормила, стала на бок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», — рассказал Бойцов.
В 2015 году Бойцов получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине: его нашли без сознания в метро. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и прооперировали, после чего он долго восстанавливался — сначала в Германии, а затем в России.
Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле, на ринг вышел в пять лет. В любительском боксе он провел 130 боев и выиграл 115 из них, а с 2004 года выступал среди профессионалов. В 2006-м он стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе, в 2009-м взял интерконтинентальный титул WBA и европейский пояс WBO. Всего на профессиональном ринге Бойцов провел 37 поединков, одержав 36 побед, 27 из которых — нокаутом.
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