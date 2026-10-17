«Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты — и все. Это дома. Жена покормила, стала на бок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», — рассказал Бойцов.

В 2015 году Бойцов получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине: его нашли без сознания в метро. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и прооперировали, после чего он долго восстанавливался — сначала в Германии, а затем в России.

Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле, на ринг вышел в пять лет. В любительском боксе он провел 130 боев и выиграл 115 из них, а с 2004 года выступал среди профессионалов. В 2006-м он стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе, в 2009-м взял интерконтинентальный титул WBA и европейский пояс WBO. Всего на профессиональном ринге Бойцов провел 37 поединков, одержав 36 побед, 27 из которых — нокаутом.

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