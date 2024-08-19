Когда армия России выбьет ВСУ из Курской области: прогнозы экспертов

Как долго украинские войска смогут продержаться на захваченной ими «старой» территории России, читайте в материале РИАМО.

Как мы уже писали, полноценное вторжение ВСУ в Курскую область, начавшееся 6 августа, поначалу было воспринято в российской медиасфере не слишком серьезно: некоторые писали о разведке боем, другие — о пиар-вылазке наподобие тех, что ранее имели место в соседней Белгородской области. Лишь около суток спустя начали появляться менее оптимистичные оценки ситуации. Сейчас, когда с начала операции украинских войск прошло уже почти две недели, прогнозируемые сроки ее завершения по-прежнему различаются.

Что говорили о перспективах разгрома ВСУ российские официальные лица

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Выступая на совещании по ситуации в Курской области с участием президента РФ Владимира Путина 7 августа, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», но сроки достижения этих целей не назвал.

Не называли конкретных сроков завершения операции ВС РФ по освобождению региона и другие российские официальные лица, ограничиваясь нечеткими заявлениями.

Например, депутат Госдумы Виктор Соболев 14 августа высказал мнение, что на Курщине «в ближайшее время все нормализуется».

Сроки освобождения Курской области – две-три недели

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук 16 августа предположил, что вытеснение и разгром ВСУ займет у российской армии еще две-три недели.

По мнению специалиста, эти сроки будут зависеть от того, какие фортификационные сооружения успеет возвести противник.

Любопытно, что такой же срок освобождения Курской области от ВСУ – две-три недели – назвал и полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в эфире телеканала Welt.

Похожий прогноз дал и бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. По его мнению, опубликованному 17 августа, ситуация на Курщине перешла в стадию зачистки местности.

«Хотя, конечно, и артиллерийские, и ракетные обстрелы с украинской стороны продолжаются. Но уже и интенсивность, насколько я понимаю, не та. И подтянулись наши резервы, причем, очень качественные, типа спецназа “Ахмат”. То есть, работа пошла. Но я думаю, понадобится еще несколько недель, чтобы окончательно все это зачистить и восстановить порядок», – спрогнозировал эксперт.

Может ли освобождение Курской области затянуться?

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Не все военные аналитики согласны с тем, что российской армии удастся быстро освободить Курскую область.

Так, Александр Любимов, руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии (КЦПН), занимающегося помощью военным ДНР и ЛНР еще с 2014 года, отметил, что «с высокой вероятностью захваченный противником кусок территории будет оккупирован долгое время». По его мнению, это продлится «до решительного изменения ситуации на фронте в нашу пользу».

«По сути, до конца войны», – резюмировал аналитик.

Любимов привел две причины столь неутешительного прогноза:

«1. Нынешняя война имеет позиционный характер. Следовательно, после удара ВСУ по пустому пространству там точно также выстроится позиционный фронт. С каким-то куском русской территории у противника.

2. По военным соображениям, перебрасывать огромные резервы под Курск нашему командованию невыгодно. Куда перспективнее добиваться решительных успехов в других местах. Там, откуда под Курск уехали резервы противника».

Комментируя это мнение, бывший украинский политик Олег Царев не согласился с ним – равно как и с теми, кто считает, что операция по освобождению Курщины от ВСУ завершится «в течение пары недель».

«Я считаю, что это (освобождение) не будет таким долгим, как считают первые, но и не будет таким быстрым, как считают вторые. У противника сейчас нет столько сил, чтобы выстроить линию оборону на всем протяжении захваченного под Курском участка. При этом мы не снимаем наши войска с других фронтов, чтобы быстро зачистить наши территории от ВСУ, как того хотел бы противник, и это правильно. Думаю, конец Курской истории – конец осени-начало зимы», – спрогнозировал Царев.