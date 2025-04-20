Китаец развел уроженца Кыргызстана на 10 млн рублей в «Москва-Сити»

Китаец развел 41-летнего уроженца Кыргызстана на 10 млн рублей во время купли-продажи криптовалюты в «Москва-Сити». Пострадавший обратился в правоохранительные органы, сообщает Baza .

Мирбек Р. занимается покупкой автомобилей в Китае и их перепродажей в России. Он несколько лет сотрудничал со своим знакомым из Китая Мао, продавая ему криптовалюту. Мирбек и МО согласовывали сумму и курс в китайском мессенджере WeChat, затем в указанном месте кыргыз встречался с китаянкой Гу Пинглан, которая показывала наличку, и после проверки суммы переводил криптовалюту на счет Мао.

16 апреля Мирбек, договорившись с Мао о продаже криптовалюты на сумму в 10 млн рублей, сам не смог присутствовать на сделке и отправил в башню «Федерация» своего 30-летнего брата Кутмана. Его встретила Гу Пинглан и провела в помещение, где ждали 2 девушки и 5 парней.

Один из них показал Кутману наличку, после чего Мирбек перевел Мао криптовалюту. Однако мужчины заявили, что перевода не было, поэтому Кутман не получит деньги. В ходе разговора Гу Пинглан незаметно ускользнула с деньгами.

После звонка Мирбек поехал к брату в «Москву-Сити», но проблему не решил. Он сообщил Мао о технических сложностях и попросил подождать. Но проблема не решалась, и Мирбек подал заявление в полицию.