Кишка порвалась: надуть коллегу через анус решили металлопрокатчики из Подмосковья

сегодня в 15:01

Рабочие попытались надуть коллегу через задний проход в Подмосковье

Металлопрокатчики из Подмосковья решили провести сомнительный эксперимент над коллегой и надуть его кислородом через анус, сообщает Mash .

Они взяли кислородный баллон и вставили шланг 27-летнему коллеге в задний проход. Но надуть человека у них не получилось — мужчине почти сразу стало плохо, он потерял сознание.

На место ЧП вызвали скорую помощь. медики диагностировали у пациента разрыв кишечника. Его экстренно доставили в Павлово-Посадскую горбольницу.

Ранее в столице 40-летний мужчина вставил в свой анус газовый баллончик, который через некоторое время взорвался внутри него.