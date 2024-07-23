Мужчина в Москве засунул себе в анус газовый баллончик, который затем взорвался

SHOT: газовый баллончик взорвался у мужчины в анусе в столичном Отрадном

В московском Отрадном 40-летний мужчина вставил в свой анус газовый баллончик, который через некоторое время взорвался внутри него, пострадавшему оказывают помощь спасатели и врачи, пишет SHOT .

По словам мужчины, в какой-то момент газовый баллончик застрял в его теле. Он пытался самостоятельно его извлечь, но не смог.

Во время очередной попытки избавиться от инородного предмета пострадавший взялся за плоскогубцы. В итоге целостность баллончика нарушилась, произошла разгерметизация, и он взорвался.

На момент прибытия спасателей и врачей мужчина был жив. Информация о его состоянии уточняется.