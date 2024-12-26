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Кишечную палочку обнаружили в оливье из 5 крупных гипермаркетов

Кишечную палочку нашли в оливье из пяти крупных российских магазинов. Продукцию отправили на анализ в лабораторию, сообщает « SHOT Проверка ».

Там подчеркнули, что кишечная палочка по результатам экспертизы была обнаружена в салатах оливье, купленных в Globus, «Ашане», «Магните», «Ленте», «О’Кей».

Причин появления бактерии несколько. Могли быть нарушены технологии приготовления, использоваться просроченные продукты или неисправное оборудование, заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Ранее кишечную палочку нашли в красной икре. Ее готовили на восьми предприятиях страны.