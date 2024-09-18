Киевский режим выдал свой удар по парку Харькова за атаку ВС РФ

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что Киев выдал свой ракетный удар по парку Юрьева за атаку Вооруженных сил России, сообщает ТАСС .

По его словам, речь идет об инциденте, который произошел 31 августа 2024 года. Тогда украинская система ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты.

В результате прилет пришелся по гражданским объектам в парке Юрьева в Харькове, в том числе по детской площадке. После этого киевский режим представил свой удар как результат попаданий российской армии.

Как отметил Лисняк, ночью сотрудники ЖКХ закрыли центральную часть парка Юрьева, после чего спешно убрали следы поражающих элементов украинской зенитной ракеты. Это было сделано для того, чтобы обвинить ВС РФ в гибели мирных граждан.

Ранее на Украине заявили о первом применении ВС РФ ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Это произошло 31 августа.