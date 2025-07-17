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Эрнст, Высоцкий, Сукачев и Горевой пришли проститься с Александром Миттой

В Москве проходит церемония прощания с режиссером Александром Миттой. В ней в том числе приняли участие актер Никита Высоцкий, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певец Гарик Сукачев, актер Михаил Горевой, передает корреспондент РИАМО.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Высоцкий отметил, что Митта прожил долгую жизнь и сделал многое для кинематографа.

«Он абсолютно состоялся. Он сделал то, что было ему предначертано сделать», — сказал Высоцкий.

Он также принес соболезнования родным режиссера.

Траурная церемония проходит в Центральном доме литераторов в Москве. Попрощаться с режиссером пришли его близкие, поклонники и коллеги. Панихида продлится до 14 часов.

Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет. Он страдал от онкологического заболевания и в последние годы жизни был на паллиативном лечении.