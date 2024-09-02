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На Украине заявили о первом применении ВС РФ ракеты «Гром-Э1» по Харькову

Россия впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» для удара по ВСУ в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале .

По его словам, это произошло во время вечерних обстрелов 31 августа. Он назвал это оружие нетипичным.

«…Враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как „Гром-Е1“ — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — отметил Терехов.

Ранее восемь мощных взрывов прогремело в Харькове, есть повреждения инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.