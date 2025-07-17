Гарбузов: компании Москвы создают совместные программно-аппаратные комплексы

Ведущие промышленные предприятия столицы разрабатывают современные решения в сфере информационных технологий, телекоммуникационного оборудования и систем автоматизации. Предприятия активно объединяют усилия для создания отечественных импортозамещающих ПАК и других инновационных решений, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

В мегаполисе на сегодняшний день функционирует более 4,5 тыс. промышленных предприятий, где занято свыше 750 тыс. специалистов. Также каждый год открывается около 150 технологичных компаний и реализуется десятки инвестиционных проектов.

«Благодаря поддержке города промышленный сектор демонстрирует динамичный рост. За первые пять месяцев 2025 года объем поставок электронных и оптических изделий увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в более чем 271,3 млрд рублей. Столичные производители объединяются для реализации совместных высокотехнологичных проектов, полностью основанных на российских технологиях, чтобы заменить зарубежных поставщиков в критически важных отраслях», — объяснил Гарбузов.

Так, разработчик отечественного программного обеспечения «РОСА» и производитель телекоммуникационных решений «Агат-РТ» договорились о стратегическом партнерстве, направленном на создание импортозамещающих программно-аппаратных комплексов и других решений.

Совместные проекты объединят сертифицированное программное обеспечение и отечественные телекоммуникационные платформы, что позволит создать корпоративные коммуникационные системы российского производства с полным технологическим циклом — от «железа» до ПО.

«Сотрудничество с „Агат-РТ“ — это логичный шаг к формированию суверенной цифровой инфраструктуры. Мы рады объединить усилия для создания совместных решений, которые будут отвечать потребностям государственных и корпоративных заказчиков», — заявил генеральный директор компании «РОСА» Олег Карпицкий.

Проекты будут ориентированы на внедрение в энергетике, интеграцию с системами экстренного оповещения МЧС и решения для банковского сектора с поддержкой стандартов PCI DSS. Пилотные решения планируется представить до конца года.

«Совместный проект программно-аппаратного комплекса на базе нашей системы телефонии и операционной системы РОСА позволит создать полностью российское решение, которое может использоваться на тех предприятиях, где критически важна безопасность цифровой инфраструктуры», — заключил генеральный директор «Агат-РТ» Петр Фурсов.