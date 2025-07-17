Ермак назвал причину, которая приведет к миру между Россией и Украиной

Россия и Украина смогут достигнуть мирного соглашения, если американский президент Дональд Трамп окажет экономическое давление на Москву. Соответствующее заявление сделал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет RT со ссылкой на The Times.

Ермак считает, что конфликт между Москвой и Киевом может закончиться к концу 2025 года, правда, если Трамп окажет серьезное экономическое давление на РФ, введя вторичные санкции против торговых партнеров, которые закупают российские энергоносители.

Глава офиса Зеленского уверен, что давление Трампа поставит российского лидера Владимира Путина в такое положение, что он будет вынужден остановить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. Он связывает это с тем, что российские партнеры якобы не станут рисковать торговыми связями с Америкой.

Ранее сообщалось, что Москва не отреагировала на ультиматум Трампа и продолжила поражать военные цели в зоне проведения специальной военной операции. Что стоит за угрозами американского лидера ввести 100% пошлины против торговых партнеров РФ, а также как на ультиматум отреагировала Россия, читайте в материале РИАМО.