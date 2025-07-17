Водят хороводы и едят караваи: в России появился тренд на славянские свадьбы

В России этим летом пользуются популярностью свадьбы в славянском стиле. На таких торжествах молодожены в аутентичных нарядах водят хороводы, прыгают через костер и едят караваи, сообщает SHOT .

Свадьбу в славянском стиле в основном выбирают зумеры. На таких торжествах присутствует соответствующая атрибутика: сарафаны, рушники, кокошники и т. д. Кроме того, на празднике играют на баяне, гуслях.

Ведущий свадеб Дмитрий Колесьянкин рассказал, что организация таких мероприятий куда сложнее и глубже. Подготовка бракосочетания занимает много времени в плане изучения традиций, практик, смыслов. По словам ведущего, главная цель такого праздника — «не веселье, а нахождение в ритме с природой и вселенной».

Поэтому славянские свадьбы проводят в селах и деревнях. Обычно молодожены выбирают такое место, которое близко к реке, лесу. На стол же ставят традиционные блюда славянской кухни.

Между тем в 2025 году выездные площадки Подмосковья стали настоящим центром свадебных торжеств. Так, свыше 800 пар поженились в парках Московской области.