Свыше 800 молодоженов поженились в парках Подмосковья

В 2025 году выездные площадки Подмосковья стали настоящим центром свадебных торжеств. В условиях стремительного ритма жизни и постоянной суеты многие молодожены стремятся к уединению и романтике, что делает выездные регистрации идеальными местами для проведения церемоний. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Более 800 пар выбрали живописные парки нашего региона для заключения брака. В этом году в числе самых востребованных парков для свадеб стали Парк Пехорка, Фабричный пруд, Центральный парк культуры и отдыха, Мытищи, Парк им. Талалихина, Парк им. Степанова», — отменила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что у будущих молодоженов есть возможность зарегистрировать брак на выездных площадках региона. Для удобства выбора запущена платформа «Свадьба в Подмосковье», где будущие молодожены могут ознакомиться с разнообразием доступных локаций. На портале представлено более 70 площадок, включая парки, усадьбы, музеи и дворцы культуры. Это позволяет каждому найти идеальное место для своей свадьбы.

Во многих парках региона уже оборудованы специальные локации с арками для заключения брака, что делает свадебную церемонию еще более романтичной и незабываемой. Эти площадки созданы с учетом всех потребностей молодоженов и их гостей, что позволяет сосредоточиться на самом главном — на любви и счастье.

На портале «Свадьба в Подмосковье» можно не только ознакомиться с полным перечнем выездных площадок, но и узнать подробную информацию о каждой из них. Это значительно упрощает процесс планирования свадьбы и позволяет избежать лишних хлопот.

Подмосковье предлагает множество возможностей для реализации задумок будущих молодоженов, можно также выбрать и свою локацию для бракосочетания.

Ознакомиться с полным перечнем выездных площадок и узнать подробную информацию можно на портале «Свадьба в Подмосковье» по ссылке: wedding.mosreg.ru.

В ведомстве уточнили, что уточнить подробную информацию по вопросам, касающимся деятельности ЗАГС, можно по номеру горячей линии 122 далее 6.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.