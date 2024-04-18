Киев в больших объемах завозит в Харьков партии генераторов

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что власти Украины в больших объемах завозят генераторы на территорию Харькова и Харьковской области, сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, генераторы сначала завозят на склады, а затем их забирают бойцы и представители госпредприятий.

«В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы. Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие». Андрей Марочко Подполковник ЛНР в отставке

Подполковник в отставке также рассказала, что на автоприцепах в район привезли дорогостоящие электроподстанции. Они позволят запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил глав европейских стран в нарушении договоренностей о поставке миллиона артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.