Зеленский пожаловался на отсутствие снарядов из Европы

Зеленский признался в нарушении Европой обещаний по поставкам снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил глав европейских стран в нарушении договоренностей о поставке миллиона артиллерийских снарядов для нужд ВСУ, пишет ТАСС .

На саммите ЕС в Брюсселе Зеленский высказал недовольство из-за затянутых сроков поставок боезапасов со стороны стран ЕС.

«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что российская армия лучше оснащена, продавливает фронт и наступает на позиции ВСУ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС сможет предоставить Киеву 1 млн боеприпасов частями до конца года.