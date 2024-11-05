Несмотря на то, что у Киева в настоящее время нет возможности создать ядерные боеприпасы, ВСУ способны сделать «грязную бомбу», взорвать ее и во всем обвинить Россию, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он заявил, что представители Службы безопасности Украины (СБУ) уже проходят обучение, как применять «грязную бомбу» в местах массового скопления населения.

Более того, эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ ко всем объектам зоны Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из-за уклончивости украинской власти.

«Киев уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но просто «не захотели», у Минобороны России есть информация, что на самом деле Киев не отказывался от плана по силовому захвату объектов ядерной энергетики.