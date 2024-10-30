Зеленский: Украина могла захватить Курскую АЭС, но не захотела

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не попытались этого сделать, так как «не хотели», сообщает Газета.ru .

По словам украинского лидера, если бы ВСУ «захотели захватить российскую атомную станцию, они бы это сделали». Зеленский добавил, что украинская армия не пыталась достичь этой цели, потому захват не произошел.

«Мы никогда не хотели этого», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Украина не захватывает критическую инфраструктуру России.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о начале переговоров между РФ и Украиной по прекращению обоюдных военных ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас «много вбросов».