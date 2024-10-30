Кремль отреагировал на заявления о начале переговоров между РФ и Украиной

Песков о статьях про переговоры РФ и Украины по ударам: сейчас много вбросов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о прекращении обоюдных военных ударов. По словам Пескова, в наши дни фиксируется «много вбросов», которые не имеют отношения к реальности, сообщает RIA_Kremlinpool .

Ранее FT писала, что Россия и Украина якобы начали консультации о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Утверждалось, что переговоры пока ведутся на первом этапе, а посредником в них мог быть Катар.

«Сейчас очень много вбросов <…>. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал статью Песков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ также заявлял, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.