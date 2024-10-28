Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии

сегодня в 12:35

Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается и не хочет вмешиваться во внутренние дела Грузии. По его словам, попытки повлиять на итоги парламентских выборов в стране «видны невооруженным глазом», однако это делает не РФ, сообщает РИА Новости .

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая призвала сограждан выходить на протесты, не согласившись с итогами парламентских выборов в стране.

«Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что повлиять на исход парламентского голосования в Грузии хотело «огромное количество сил» из стран Европы, причем таких намерений «никто даже не скрывал».