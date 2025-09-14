Кидали камни в людей: подростки толпой избивали мигрантов во Владивостоке

Инцидент произошел на Хабаровской улице. Как рассказали очевидцы, сначала молодежь бросала камни в автомобили, а затем нападала на водителей, которые выходили на разговор. За вечер от действий подростков пострадали несколько человек.

На опубликованных кадрах видно, как трое подростков преследуют мигранта, а затем жестоко избивают мужчину. При этом иностранец не оказывает сопротивления, а пытается спрятаться от нападавших в магазине. Затем банда молодых людей с ножом напала на водителя такси.

Все свои действия подростки снимали на видео. При этом автор ролика громко смеялся и поддерживал действия нападавших.

По факту произошедего сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются личности подростков. К настоящему моменту ни один из пострадавших не обратился в полицию с заявлением.