Киберпанк в Кузбассе: машина без водителя нарушила покой граждан
На парковке в Прокопьевске 20 августа находился отечественный автомобиль, который по неустановленным причинам внезапно загорелся и начал двигаться в сторону продуктового магазина на улице Оренбургской. Ликвидировать пожар пришлось сотрудникам МЧС, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Кемеровской области.
Видео с инцидентом появилось в Сети. Выяснилось, что вскоре после возгорания на место происшествия прибыли специалисты МЧС, которые сумели ликвидировать пожар.
В МЧС доложили, что на Оренбургской полыхал припаркованный легковой автомобиль марки ВАЗ 2199. Для борьбы с пламенем привлекали четверых спасателей и одну автоцистерну.
«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль выгорел полностью», — отметили в чрезвычайном ведомстве.
По предварительным данным, машина могла загореться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования транспортного средства.
Информация о возгорании поступила в 21:57 вторника, а к 22:09 открытое пламя уже было устранено.
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