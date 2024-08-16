Суд не отпустил домой полицейскую из Кузбасса, по пьяни переехавшую пенсионера

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Замначальника ОМВД из Кузбасса останется под арестом по делу о смертельном ДТП

Кемеровский областной суд отклонил ходатайство адвоката замначальника следственного отдела регионального МВД об изменении меры пресечения по делу о смертельной аварии. Женщина останется под стражей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По версии следствия, 41-летняя сотрудница полиции, сев пьяной за руль Mitsubishi Lancer, сбила 73-летнего пешехода, который двигался по обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

7 августа обвиняемой было предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Защита женщины, занимавшей пост заместителя начальника следственного отдела, просила заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако, изучив материалы дела, Кемеровский областной суд оставил постановление Мариинского городского суда о заключении под стражу без изменений.