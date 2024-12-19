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Капитана затонувшего танкера «Волгонефть-212» с мазутом арестовали на два месяца

Суд арестовал капитана затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212», перевозившего мазут, на два месяца, сообщает ТАСС .

Мужчину отправили под стражу по ходатайству следствия. Фигуранта обвиняют в нарушении правил безопасности морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа.

Суд избрал капитану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 февраля 2025 года.

Также следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения капитану второго затонувшего танкера.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб один моряк. Также в море вылился мазут, который перевозили суда.