Кандидата в депутаты Мосгордумы задержали из-за поста в соцсетях от 2019 года

В Подмосковье задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева. На представителя КПРФ составили административный протокол из-за поста в соцсетях от 2019 года, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Оказалось, что протокол на политика составили за демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В 2019 году он сделал публикацию в Telegram-канале с изображением нацистов и подписью «Жертвы сталинизма».

Сараев объяснил, что пост с осуждением нацизма восприняли как демонстрацию запрещенной символики. Почему никто раньше не обращал внимания на эту публикацию, не сообщается.

2 июля полиция задержала еще одного кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Игоря Суханова. Его оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за распространение запрещенной информации.

Ранее сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали в Москве командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Он подозревается в особо крупном мошенничестве.