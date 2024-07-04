Полковник ВС РФ Городилов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Полковник, по данным издания, подозревается в особо крупном мошенничестве. Однако другие подробности не раскрываются. Следствие собирается обратиться в суд 4 июля и просить заключения офицера под стражу.

Отмечается, что Городилова в прошлом году включили в список санкций США. Офицеру запретили въезд на территорию Соединенных Штатов. Также газета пишет, что гвардии полковник в уголовном деле проходит как командир десантно-штурмового полка.

В мае по подозрению в мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Следствие полагает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленных запорожской администрацией.