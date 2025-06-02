«КамАЗ» врезался в пять машин: в Подмосковье случилось массовое ДТП

В Подольске произошла массовая авария с участием грузовика. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП, сообщает «МК: срочные новости» .

Авария произошла утром 2 июня на Старосимферопольском шоссе. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» поехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в пять автомобилей, сообщила пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал один человек. Прочие подробности выясняются.

Ранее в полиции сообщили о массовом ДТП в районе Богородского городского округа. Предварительно, на трассе М-12 попутно столкнулись грузовик и четыре легковых машины. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадал.