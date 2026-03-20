Как в случае Усольцевых: волонтеры больше не ищут пропавшего в тайге силовика

Волонтеры перестали искать бывшего сотрудника спецназа Виктора Потаенкова. Он исчез почти так же, как семья Усольцевых, в тайге под Красноярском, сообщает SHOT .

Поисками занимаются профессионалы. Они отслеживают маршрут исчезнувшего.

Волонтеров задействовать не будут до конца марта. В районе поисков ухудшилась погода. Волонтеры снова приступят к работе в начале следующего месяца.

Супруга исчезнувшего заявила, что Потаенкову нравилось ходить в походы на Красноярских Столбах. Мужчина хорошо знал маршруты в той местности. На протяжении последних пяти лет он приезжал к роднику и набирал воду.

До этого сообщалось, что в последний раз 55-летнего мужчину видели на камерах наблюдения на парковке рядом с национальным парком «Красноярские столбы» в Сосновоборском муниципальном округе Красноярского края 9 марта. Он оставил машину и пошел к восточному входу.

Потаенков поднялся по лестнице и пропал в лесу. Затем его смартфон оказался вне доступа. Сотрудники местного Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины.

О пропаже экс-спецназовца стало известно 15 марта. При этом 10-го числа мужчина должен был встретить жену в аэропорту, но не пришел туда.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.